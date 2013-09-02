В смертельном ДТП в России пострадал украинец

В ночь на понедельник, 2 сентября, в Воронежской области Росси произошло ДТП, в котором погиб один человек, еще три человека пострадали - в том числе гражданин Украины.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ в Воронежской области.

Авария случилась 1 сентября в 23.49 в Павловском районе Воронежской области на 651 км трассы М-4 "Дон", где лоб в лоб столкнулись легковушки Skoda Fabia и ВАЗ-2114. В результате ДТП водитель ВАЗа погиб на месте, пассажир автомобиля Skoda Fabia госпитализирован в Павловскую ЦРБ, а пассажиру ВАЗ-2114 и водителю Skoda Fabia оказана первая помощь на месте ДТП.

По предварительным данным, правила нарушил именно водитель ВАЗа, о чем рассказал инспектор по пропаганде полка ДПС обуправления ГИБДД Вадим Солнцев, сообщает kp.ru.

В результате сам шофер - 40-летний житель Воронежской области - от тяжелых травм скончался на месте. Его пассажир - житель Луганской области - получил различные травмы и был доставлен в Павловскую ЦРБ.

Удар был такой силы, что легковушки раскидало по проезжей части, передние части авто превратились в груду железа и проводов. Погибшего водителя из салона с помощью спецтехники вырезали спасатели.

В "Шкоде", как выяснилось, ехала семейная пара из Краснодарского края - причем, за рулем была жена. Оба супруга - им также около 40 лет - в больнице. Серьезнее всего пострадала женщина: у нее закрытые переломы и сотрясение мозга.

Ранее "Главред" сообщал, что в апреле 2013-го в России возле Брянска произошло ДТП. Два человека погибли и еще восемь получили травмы. Среди пострадавших были украинцы.

Фото: 36.mchs.gov.ru