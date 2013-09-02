В Харькове в многоэтажке взорвался газ: начался сильный пожар

В Харькове, в многоквартирном жилом доме по улице Метростроевцев, 32 произошел взрыв.

Информацию об этом подтвердил помощник начальника Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин, сообщает УНИАН.

Он пообещал предоставить более подробную информацию позже.

В то же время в пресс-службе Харьковского городского совета сообщили, что, по предварительной версии, в доме произошел взрыв бытового газа. Чрезвычайная ситуация произошла в квартире на пятом этаже первого подъезда.

По словам очевидцев, в настоящее время дом горит, а пожару предшествовал взрыв, сообщает 057.ua.

"Только что позвонили, взорвался дом на улице Метростроевцев, 32", пишет пользователь Харьковфорума под ником "Одаренный".

Как утверждают другие свидетели случившегося, на место происшествия выехали несколько пожарных бригад и машина газовой службы.

"Из окна вижу дым столбом на Метростроевцев и пожарные машины с сиреной толпой поехали. Только что еще одна пожарная поехала. Наверное очень серьезно все, – сообщает очевидец происшествия "vika-". – Только что с сиреной пролетела аварийная газа. Очевидно взрыв газа в доме".

Пожарники уже приступили к ликвидации очага загорания, на месте работают аварийные службы, "Харьковгоргаз", скорая помощь.

Как ранее писал Главред, в августе произошел мощный взрыв бытового газа в Луганске. Двое людей погибли, пострадали четверо детей и шестеро взрослых.