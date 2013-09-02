Подробности взрыва газа в Харькове: есть пострадавшие

Около 13:00 2 сентября в жилом доме по улице Метростроевцев, 32 прогремел мощный взрыв и возник пожар.

По предварительной версии, инцидент произошел из-за неправильного обращения с бытовым газом, сообщает 057.ua со ссылкой на помощника начальника ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин.

"По поводу пострадавших пока конкретных данных нет. Нескольким людям врачи оказывают первую помощь", – сообщил он.

Чрезвычайная ситуация произошла в квартире на пятом этаже первого подъезда. Огнем также повреждены помещения на 6-м и 7-м этажах.

На данный момент пожарные уже приступили к ликвидации очага возгорания, пожар локализован, на месте работают аварийные службы, "Харьковгоргаз", скорая помощь.

Как ранее писал "Главред", в августе произошел мощный взрыв бытового газа в Луганске. Двое людей погибли, пострадали четверо детей и шестеро взрослых.