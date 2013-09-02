Новые подробности взрыва в Харькове: жильцам дома разрешили вернуться в квартиры

Жителей многоэтажки по улице Метростроителей, 32 в Харькове, пострадавшей 2 сентября от взрыва и пожара, начали впускать в квартиры в сопровождении сотрудников милиции.

По данным пресс-службы харьковского горсовета, несущие конструкции здания при взрыве не пострадали и опасности разрушений нет. Вопрос об эвакуации жильцов подъезда не стоит. Также никто из них о временном отселении не просил, сообщает 057.ua.

В подъезде частично восстановлена подача электроэнергии. Холодное водоснабжение и водоотвод в доме не прекращались.

По факту пожара в харьковской девятиэтажке открыто уголовное производство.

Информация о ЧП внесена в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации по ч.1 ст.270 (нарушение требований пожарной безопасности, вызвавшее возникновение пожара, причинившего вред здоровью людей) Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры Харькова

Прокурор Киевского района Харькова Александр Бударный подтвердил, что от взрыва и последовавшего за ним пожара пострадали 3 человека. Один из них, 27-летний мужчина с ожогами 70% кожи, в тяжелом состоянии находится в ожоговом центре больницы городской больницы скорой и неотложной помощи. К медикам за помощью также обратилась женщина, маленький ребенок которой отравился угарным газом. Состояние ребенка удовлетворительное. Сейчас он вместе с мамой находится в областной детской больнице.

Досудебное следствие проводят следователи Харьковского горуправления милиции. Прокуратура города процессуально руководит расследованием, а прокуратура области контролирует его ход.

Как ранее писал Главред, инцидент произошел около 13:00 2 сентября – в доме прогремел мощный взрыв и возник пожар. По предварительной версии это случилось из-за неправильного обращения с бытовым газом, сообщил помощник начальника ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин.