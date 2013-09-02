В центре Одессы на День города пьяная компания устроила стрельбу

Во время празднования Дня города в центре Одессы, на Соборной площади, прозвучали выстрелы.

Об этом сообщил глава пресс-службы областной милиции Владимир Шаблиенко, передают "Вести".

По его словам, выстрелы прозвучали в 16:30. Звуки стрельбы услышали патрульные милиционеры.

"Они сразу же и задержали двоих подозреваемых. Оказалось, что трое парней отдыхали в кафе возле Соборной площади. После принятия алкоголя они повздорили, и двое погнались за третьим, при этом один из нападавших достал травматический пистолет и открыл стрельбу по убегавшему", - рассказал Шаблиенко.

В результате пострадавший был ранен, его доставили в больницу. По словам врачей, его жизнь находится вне опасности.

Задержанных доставили в Приморский райотдел милиции, один из них был сильно пьян.

Отметим, что выстрелы прозвучали возле детской площадки, из-за чего в центре города возникла паника.

Напомним, как сообщал "Главред", власти Одессы приняли решение сделать 2 сентября выходным днем - в связи с празднованием 219-го Дня рождения города, также из-за этого начало учебного года было перенесено на 3 сентября.