Масштабное ДТП в Крыму: столкнулись 3 авто: опубликованы фото и видео

Около 14.30 2 сентября в районе Камышовой объездной в Севастополе произошло ДТП: водитель "четверки" пытался обогнать 15 машин и устроил лобовое столкновение. По словам очевидцев, пять человек получили травмы

Виновником стал водитель "четверки", который при обгоне боком задел "копейку", а после произошло лобовое столкновение с "Chery", сообщает сайт 0692.ua.

"Водитель "четверки" – россиянин, он начал обгонять колонну примерно из 15 машин по встречной, через сплошную, не видя знаков ограничения скорости и направления поворота. При обгоне он зацепил меня, помял крыло и загнул бампер у моей машины, а после протаранил в лобовую идущую за мной "Chery". Первый удар пришелся на мою "копеечку", это почувствовал мой трехлетний сын, лёжа на коленях у жены на заднем сиденье, от качки он ударился головой об дверь и расплакался, но хорошо, что все обошлось", – рассказал участник ДТП.

"Предполагаю, скорость лихача была за 100 км/ч. Кстати говоря, от удара багажник на крыше "четверки" слетел, а вещи в багажнике салона буквально выдавили пассажирку сзади на место водителя, который сам был придавлен сиденьем", – рассказал другой водитель.

По словам очевидцев пять человек получили переломы, сотрясения и ссадины, но обошлось без жертв.

Как ранее писал Главред, в ночь на понедельник, 2 сентября, в Воронежской области Росси произошло ДТП, в котором погиб один человек, еще три человека пострадали - в том числе гражданин Украины.

Фото, видео: 0692.ua