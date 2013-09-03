На Луганщине изнасиловали и убили школьницу

В городе Алчевск, Луганской области, была обнаружена 14-летняя школьница, которую изнасиловали и убили.

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, передает УНИАН.

Тело девочки было обнаружено в 2:40 в подвале недостроенного здания – ее нашли родители.

В ходе трупе были обнаружены телесные повреждения и отсутствие нижнего белья.

Милиция открыла уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса – "умышленное убийство, сопряженное с изнасилованием или насильственным удовлетворением половой страсти неестественным способом".

По словам родителей, их дочь пошла в школу в 8:00 понедельника, 2 сентября. Около 12.30 с ней последним общался отец по мобильному телефону, после этого дочь на связь не выходила.

Труп дочери с телесными повреждениями в виде следов механической асфиксии и гематом на лице в подвале нашел ее 56-летний отец.

Убитой является 14-летняя ученица 9-го класса. Милиция начала досудебное расследование преступления.