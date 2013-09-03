Мэр города на Донбассе попался на взятке

Мэр города в Донецкой области был пойман с поличным на получении взятки в размере двух тысяч долларов.

Об этом сообщила прокуратура области, передает УНИАН.

По данным ведомства, к градоначальнику обратились бизнесмены с просьбой выделить землю под строительство магазина, а чиновник потребовал за помощь в этом деле две тысячи долларов.

Позже он был задержан. Открыто уголовное производство по статье "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение".

Напомним, 29 августа в Крыму был задержан заместитель мэра Феодосии, который подозревается в получении взятки.