ДТП в Крыму: лихач убил двух женщин и сбежал домой, опубликовано видео

Во вторник, 3 сентября, в Крыму произошло ДТП, жертвами которого стали две женщины. При этом виновник аварии сбежал домой, где его и задержали сотрудники милиции.

Авария случилась в 12:25 на въезде в посёлок Приморский. Об этом со ссылкой на инспектора отделения ГАИ Феодосийского ГО Александра Полячека сообщает investigator.org.ua.

По словам инспектора, авария произошла на 333-м километре автодороги Херсон – Джанкой – Феодосия - Керчь. Водитель ВАЗ-106 выехал на встречную полосу, где врезался в "Москвич-2110".

"В результате ДТП 72-летний водитель "Москвича" получил телесные повреждения средней степени тяжести, а вот две пассажирки, находившиеся в салоне "шестёрки", погибли на месте. Обе эти женщины – жительницы посёлка Приморский, 1969 и 1982 года рождения", — рассказал Полячек и добавил, что виновник ДТП, оставив автомобиль на дороге, скрылся с места происшествия.

"Мужчина испугался и убежал, однако был задержан сотрудниками милиции у себя дома", — уточнил работник ГАИ.

Ранее "Главред" сообщал, что 2 сентября в районе Камышовой объездной в Севастополе произошло ДТП: водитель "четверки" пытался обогнать 15 машин и устроил лобовое столкновение (фото, видео). По словам очевидцев, пять человек получили травмы.

Фото, видео: youtube.com