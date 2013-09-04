Новые подробности взрыва в Харькове: в квартиру могли подбросить бомбу

Взрыв в Харькове, который произошел в квартире дома по улице Метростроителей, 32 и вызвавший пожар, обрастает новыми подробностями.

Владельцы квартиры отрицают утечку газа и считают, что взрыв в их квартире был подстроен, , сообщают "Вести".

На вопрос о том, считают ли они, что в их квартиру было подкинуто взрывное устройство, хозяин Юрий Скляр ответил: "Конечно. Скорее всего у нас лазили, ведь в квартире 12 дней никого не было".

Он также предположил, как именно сработало взрывное устройство. "Сначала думали, что взрыв был от двери, что на двери была растяжка. А теперь вроде бы как от света, закоротили на 220", - рассказал Юрий.

Хозяева квартиры с правоохранителями пока не встречались и о том, когда будут известны результаты экспертиз, им не известно.

"Прокуратуры и милиции мы лично пока не видели, никто к нам еще не приходил. Слава Богу, нам люди подсказали добрые, что вещи зятя надо взять на экспертизу… Пока мы никого не видели, вот я выкидываю вещи, а вдруг там остатки взрывоопасного вещества", - рассказала Виктория Скляр. При этом муж и жена заверили, что они обычные люди, и никто им никогда не угрожал.

Ранее "Главред" сообщал, что при взрыве могла пострадать дочь хозяйки – Валерия. Однако он с трехлетним сыном была в машине, а муж выбежал из подъезда в горящих вещах и в шоковом состоянии доехал до дома, откуда и вызвали "скорую". У 27-летнего мужчины 70% ожогов тела, врачи борются за его жизнь, об операции речь пока не идет.

Фото, видео: АТН Харьков