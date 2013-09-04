В Симферополе взорвалась автозаправка, погиб человек: опубликованы фото

В среду, 4 сентября, утром в Симферополе на автозаправке произошел взрыв, в результате которого машина превратилась в груду металла, а владелец автомобиля погиб.

ЧП произошло в 7:00 на газовой заправке VTG при заправке автомобиля метаном, сообщает cit.ua.

В Daweoo Lanos был установлен пластиковый баллон, который и разорвался. Заправлявший авто водитель погиб на месте – ему оторвало руку и отбросило на 8 метров. Сейчас личность погибшего мужчины устанавливается.

Сообщается, что взрыв баллона произошел из-за того, что его стенки не выдержали давления газа. Пока эксперты-взрывотехники изучают детали, журналистам удалось выяснить, что необходимый сертификат для заправки автомобиля был предоставлен операторам станции. Талон об освидетельствовании баллонов имел срок годности до 2014 года. Без него они не имеют права производить заправку.

Ранее "Главред" сообщал, что в Мариуполе взорвалась неработающая АЗС во время ее демонтажа. Пострадали два человека – одному взрывом сломало ногу, второго - контузило.

Фото: cit.ua