В Беларуси украинец насмерть сбил пешехода

В Брестской области вечером 3 сентября гражданин Украины насмерть сбил человека.

Об этом сообщили ГАИ Беларуси, передает УНИАН.

"24-летний житель Волынской области ехал на автомобиле "Мерседес-Спринтер". В 22.00, недалеко от деревни Петковичи, он совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода", - рассказали в милиции.

По данным МВД Беларуси, в аварии погиб 44-летний житель Бреста.

По факту ДТП возбуждено дело по статье "нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Напомним, как сообщал "Главред", около 7:00, 28 июля на трассе "Санкт-Петербург-Одесса" произошло лобовое столкновение автомобиля "Опель Омега" с российскими номерами и микроавтобуса "Мерседес Спринтер", зарегистрированным в Украине.

В результате аварии погибли 10 человек: пятеро граждан Украины, четыре гражданина Узбекистана и гражданин Азербайджана.

Позже в Интернете было опубликовано видео момент столкновения автомобилей.