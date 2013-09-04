На Одессу обрушился мощный ураган: опубликованы фото

В Одессе резко ухудшилась погода: порывы ветра достигают силы в 20 м/с. Об этом сообщает "Сегодня".

"Я маленькая, вешу 43 кг и меня чуть не сдуло", — сообщила одесситка Ксения Рыбальченко.

Кроме того, в нескольких районах Одессы из-за урагана прервалась трансляция телевизионных программ.

"На Ленпоселке нет трансляции ни одного из телевизионных каналов. Работает только спутник, и то с перебоями", — сообщила Рыбальченко.

При этом спасатели заверили, что перебои произошли из-за аварии в одесском ретрансляционном центре.

"Произошел скачок напряжения, часть аппаратуры перестала работать. Неполадку устраняют", - заявили в ГС ЧС.

Как заявили синоптики, завтра в Одессе также будет сильный дождь, а ветер немного утихнет.

При этом уже к воскресенью синоптики прогнозируют начало бабьего лета: дневная температура будет достигать отметки + 22, а ночью + 10.

Напомним, ранее спасатели объявили в на юге Украины и в Крыму штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погодных условий 3 и 4 сентября.

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