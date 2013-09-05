Подробности взрыва в Симферополе, люди жалуются на запах газа

Жители Симферополя, живущие вблизи заправки, где 4 сентября взлетел на воздух автомобиль и погиб человек, требуют закрытия автозаправки.

Люди говорят, что и раньше постоянно чувствовали оттуда сильный запах газа, сообщает ТСН.

"Вечером газом воняет ужасно. Дышать невозможно. Окна открыть невозможно. Детей загоняем домой", – жалуются местны жители.

Люди говорят, что не раз жаловались владельцу заправки, но безрезультатно. Теперь потребуют, чтобы АЗС вообще закрыли.

"Вот так вот машина будет ехать, а ты с ребенком будешь проходить, или с женой прогуливаться, – хлопнет у тебя и тоже умрешь", – говорят горожане о возможном развитии событий.

В то же время, в милиции утверждают, что о претензиях людей слышат впервые.

"Ни заявлений, ни сообщений по поводу работы самой заправки, ни по поводу обслуживания на заправке, таких сообщений не было", – заявил начальник Симферопольского райотдела ГУМВД Украины в АРК Сергей Николаев.

Но теперь все придетсяпроверить – в рамках открытого уголовного производства. На АЗС приостановлена подача газа, заработает она вновь зависит от результатов следствия и проверок.

Как ранее писал Главред, 4 сентября, в селе Фонтаны Симферопольского района в результате взрыва автомобиля на газонаполнительной станции погиб человек. Как стало известно, взорвался пластиковый автомобильный баллон. Следствие продолжается.

Фото, видео: ТСН