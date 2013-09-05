Прокуратура назвала виновника пожара на Углегорской ТЭС

Расследование причин аварии на Углегорской теплоэлектростанции, которая произошла в марте этого года, завершилось.

Установлено, что пожар на станции произошел из-за самовозгорания угольной пыли при разгерметизации пылесистемы, а машинист- обходчик котельного оборудования виновен в нарушении правил безопасности, сообщает прокуратура Донецкой области.

"В ходе следствия было собрано достаточно доказательств для направления в суд обвинительного акта в совершении уголовного преступления , предусмотренного ч.2 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей ) УК Украины , машинистом-обходчиком котельного оборудования Углегорской ТЭС", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства .

Уголовное производство по этому делу направлено в Дебальцевский районный суд , где его рассмотрят по существу, уточнили в прокуратуре.

В то же время, следственные действия в отношении должностных лиц теплоэлектростанции продолжаются. Устанавливается их причастность к недостаточному обеспечению надлежащего состояния безопасности на предприятии, отметили в пресс - службе прокуратуры.

Как ранее писал Главред, 29 марта 2013 на Углегорской тепловой электростанции ПАО "Центрэнерго" произошел пожар, в результате которого были разрушены четыре энергоблока. Пожар ликвидировали 30 марта в 5.41. В результате пожара один работник станции погиб, несколько человек пострадали.

Углегорская ТЭС, штат которой насчитывает почти 3тысячи сотрудников, была полностью остановлена.