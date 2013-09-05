На Кировоградщине российский водитель слетел с дороги, двое погибших: опубликованы фото

В Кировоградской области 4 сентября произошла серьезная авария, в результате которой погибли два человека, один из них – гражданин России.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГС ЧС передает 0522.ua.

Авария произошла возле села Мечиславка.

Водитель "Mercedes ML 230", гражданин России, не справился с управлением и на полном ходу слетел с дороги. В результате машина перевернулась.

В салоне автомобиля находились двое пассажиров, один из которых погиб на месте.

После аварии водитель машины и другой пассажир были доставлены в реанимацию. Несмотря на усилия врачей, они не смогли спасти жизнь водителя, и он умер в тот же день.

Другой пассажир в тяжелом состоянии остается в реанимации.

Напомним, как сообщал "Главред", 4 сентября суд города Марганец приговорил к пяти годам тюрьмы владельца маршрутки, в которой погибли 45 человек.

Как выяснило следствие, автовладелец нанял на работу человека, лишенного прав за нарушения правил.

Фото: 0522.ua