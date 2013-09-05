Смертельное ДТП на Прикарпатье: трое погибших

В селе Насташино Галицкого района на дороге государственного значения 4 сентября произошло ДТП, в котором погибли три человека, а еще трое попали в реанимацию.

На трассе произошло лобовое столкновение автомобилей Daewoo и Volkswagen, сообщает управлении Государственной службы МЧС в Ивано-Франковской области..

В Daewoo пятеро жителей Львова добирались на работу на Бурштинскую теплоэлектростанцию. В Volkswagen ехал 25-летний житель Бурштина.

В аварии погибли оба водителя, а также 68-летний пассажир. Еще трое львовян с травмами попали в больницу.

По этому факту открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли люди.

Как ранее писал Главред, 4 сентября в Кировоградской области произошла серьезная авария, в результате которой погибли два человека, один из них – гражданин России.