Опубликовано видео с места смертельного ДТП на Прикарпатье

В Сети появилось видео сегодняшней автокатастрофы в Ивано-Франковской области, когла в лобовом столкновении Daewoo и Volkswagen погибли три человека.

Трагедия произошла в селе Насташино Галицкого района на дороге государственного значения.

В Daewoo пятеро жителей Львова добирались на работу на Бурштинскую теплоэлектростанцию. В Volkswagen ехал 25-летний житель Бурштина.

В аварии погибли оба водителя, а также 68-летний пассажир. Еще трое львовян с травмами попали в больницу.

По факту ДТПоткрыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли люди.

Как ранее писал Главред, 4 сентября в Кировоградской области произошла серьезная авария, в результате которой погибли два человека, один из них – гражданин России.

Видео: MagnoliaTVChannel