В Харькове иномарка протаранила автобус с 45 пассажирами: опубликованы фото и видео

Вечером 4 сентября в Харькове иномарка вылетела на встречную полосу и врезалась в автобус с 45 пассажирами.

Об этом сообщила пресс-служба ГАИ.

"Водитель автомобиля "Тойота-Камри", двигаясь по Белгородскому шоссе, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом МАН. На момент ДТП в салоне автобуса находилось 45 пассажиров", - говорится в сообщении.

В результате столкновения водитель иномарки и четыре пассажира автобуса получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Сейчас милиция устанавливает причины и обстоятельства аварии.

Напомним, как сообщал "Главред", 4 сентября в Кировоградской области россиянин за рулем Mersedes не справился с управлением и слетел с дороги. Погибли два человека – сам водитель и один из его пассажиров, еще один пассажир находится в реанимации.

Фото и видео: пресс-служба ГАИ