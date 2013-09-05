На Тернопольщине гаишника избили за предложение помощи

В Тернопольской области водитель и его пассажиры устроили драку с инспектором ГАИ.

Об это сообщили в пресс-службе МВД.

По данным милиции, 3 сентября дежурный инспектор ГАИ, который возвращался с вызова, заметил в кювете автомобиль Volkswagen Passat с оторванным бампером, поврежденными шинами и дисками.

"Сотрудник ГАИ остановился, чтобы выяснить, что случилось, и в случае необходимости оказать помощь. Внимание стража порядка привлекло то, что на иномарке – номерные знаки другого региона, а, следовательно, автомобиль мог находиться в розыске", – говорится в сообщении.

Однако группа молодых людей из поврежденной машины отреагировала на действия гаишника агрессивно – в его адрес посыпались ругательства и угрозы, молодые люди начали толкать автоинспектора, хватать за форменную одежду и кобуру с табельным оружием.

Милиционер вынужден был защищаться, завязалась драка. Табельное оружие не применялось.

Вскоре на место инцидента приехала следственно-оперативная группа, которую вызвал автоинспектор, и задержала нападающих.

Сейчас, по данным местной милиции, начато служебное расследование, которое должно установить, насколько законными и правомерными были действия сотрудника ГАИ.

Напомним, как сообщал "Главред", недавно в Тернопольской области три человека погибли в результате столкновения микроавтобуса и молоковоза.