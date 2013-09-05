На Тернопольщине гаишника избили за предложение помощи

Водители и пассажиры машины, заехавшей в кювет, набросились на гаишника, который хотел им помочь.
В Тернопольской области водитель и его пассажиры устроили драку с инспектором ГАИ.
Об это сообщили в пресс-службе МВД.
По данным милиции, 3 сентября дежурный инспектор ГАИ, который возвращался с вызова, заметил в кювете автомобиль Volkswagen Passat с оторванным бампером, поврежденными шинами и дисками.
"Сотрудник ГАИ остановился, чтобы выяснить, что случилось, и в случае необходимости оказать помощь. Внимание стража порядка привлекло то, что на иномарке – номерные знаки другого региона, а, следовательно, автомобиль мог находиться в розыске", – говорится в сообщении.
Однако группа молодых людей из поврежденной машины отреагировала на действия гаишника агрессивно – в его адрес посыпались ругательства и угрозы, молодые люди начали толкать автоинспектора, хватать за форменную одежду и кобуру с табельным оружием.
Милиционер вынужден был защищаться, завязалась драка. Табельное оружие не применялось.
Вскоре на место инцидента приехала следственно-оперативная группа, которую вызвал автоинспектор, и задержала нападающих.
Сейчас, по данным местной милиции, начато служебное расследование, которое должно установить, насколько законными и правомерными были действия сотрудника ГАИ.
Напомним, как сообщал "Главред", недавно в Тернопольской области три человека погибли в результате столкновения микроавтобуса и молоковоза.