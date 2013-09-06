Новые версии взрыва в Харькове: хозяева говорят о бомбе

Следствие по делу о происшествии по улице Метростроителей, 32, где 2 сентября произошел взрыв, вызвавший пожар в доме, идет, а у хозяев пострадавшей квартиры есть своя версия: в квартире подорвали взрывное устройство

Эпицентр взрыва находился в трехкомнатной квартире на пятом этаже. Больше всего пострадал коридор. Именно здесь был эпицентр взрыва. За взрывной волной, от которой вылетели стекла в нескольких квартирах, последовал пожар. Запах гари слышно до сих пор, даже за несколько метров от дома, сообщает сайт 057.ua.

"В квартире абсолютно ничего не уцелело", – рассказывает хозяйка, которая разбирает завалы сгоревших вещей. – "Это было взрывное устройство. В квартире ощущается запах керосина или бензина".

"Я теряюсь в догадках, по чьей вине произошел взрыв. Мы были на отдыхе, когда нам позвонили и сказали, что взорвалась наша квартира. Она стояла пустая 12 дней", — рассказывает хозяин квартиры Юрий Скляр. По его словам ни он, ни жена ни с кем не конфликтовали.

"У меня нет врагов, я всю жизнь проработал в областном военкомате, сейчас на пенсии. Я не охотник, никаких взрывчатых веществ у нас в квартире не было", — добавил он.

В то же время, газовщики проверили коммуникации и выяснили, что газовпровод, по которому бытовой газ поступает в квартиры потребителей, не пострадал. Кроме того, в трехкомнатной квартире, где и произошел взрыв уцелела лишь кухня, где и находилась плита. Выяснилось, что конфорки были выключены, не пострадала и духовка.

Сегодня жильцы пострадавшей квартиры вывозят сгоревшие вещи и ждут заключения криминалистов. Они своими силами меняют трубы, а райадминистрация помогает вывозить мусор и ремонтировать коридор. Чиновники обещают помочь и материально, но сейчас посильную помощь оказывают посторонние люди, на днях даже привезли небольшой плазменный телевизор.

Как ранее писал Главред, во время ЧП пострадал 27-летний зять хозяйки квартиры Евгений Выходцев, который с ожогами 70% тела находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Ежедневно на лечение Евгения уходит по 1000 грн.

Пострадали при пожаре и 7-месячный малыш с мамой, которые надышались угарного газа.

Фото, видео 057.ua.