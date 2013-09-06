Два серьезных ДТП на Харьковщине: 16 пострадавших

Вечером 4 сентября в Харькове и неподалеку от города произошли две серьезные аварии, в которых в общей сложности пострадали 16 человек.

Об этом сообщает ГУ ГАИ Харьковской области.

Около 18:45на ул. Белгородское шоссе в Киевском районе Харькова 38-летний водитель Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автобусом МАН маршрута № 296, которым управлял 40-летний водитель.

В результате ДТП водитель легковика и четыре пассажира автобуса МАН получили травмы и были доставлены в 4-ю больницу.

А около 22:15 вблизи с.Ольховка Харьковского района столкнулись легковой автомобиль и частный автобус. В результате ДТП пострадали 11 человек. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Как ранее писал Главред, в Ивано-Франковской области в лобовом столкновении Daewoo и Volkswagen 5 сентября погибли три человека.

Фото: ГУ ГАИ Харьковской области