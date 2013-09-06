В центре Одессы снова стреляли: ранены два человека

Около 22:00 5 сентября в ресторане "Кэтрин" в центре Одессы неизвестные затеяли ссору с посетителями ресторана и открыли стрельбу из травматического оружия.

По данным областного управления милиции, на летней площадке заведения сидели двое мужчин. Подъехала машина, из которой вышли еще трое и завели разговор с сидевшими. Вспыхнула словесная перепалка, кто-то из приехавших достал резинострел и открыл огонь.

В результате оба отдыхавших получили легкие телесные повреждения, стрелявший и его товарищи скрылись.

На месте работают оперативники. Ведется розыск преступников, сообщает пресс-служба ведомства.

Как ранее писал Главред, похожий инцидент случился в День города на Соборной площади. Во время празднования в центре Одессы пьяная компания устроила стрельбу.

Тогда трое парней отдыхали в кафе возле Соборной площади, выпили и повздорили. Двое погнались за третьим, при этом один из нападавших достал травматический пистолет и открыл стрельбу по убегавшему.

Фото: timer.od.ua