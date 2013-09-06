В Донецке четыре милиционера пошли под суд за пытки: им грозит 10 лет тюрьмы

Прокуратура Донецкой области завершила расследование дела в отношении четырех милиционеров, которые обвиняются в пытках задержанных и за что им грозит до 10 лет тюрьмы.

Как сообщила "Главреду" пресс-служба Донецкой облпрокуратуры, уголовное производство с обвинительным актом уже направлено в Киевский райсуд Донецка.

В ходе досудебного расследования было установлено, что правоохранители безосновательно задержали двух дончан 1978 г.р. и 1983 г.р. и доставили их в опорный пункт милиции. "По предварительному сговору трое лейтенантов и старший лейтенант требовали у задержанных деньги, которые они якобы украли в местном торговом заведении . Превышая свои служебные полномочия работники милиции нанесли двум дончанам телесные повреждения средней степени тяжести", - рассказал начальник отдела надзорной деятельности при проведении досудебного расследования в органах прокуратуры Донецкой облпрокуратуры Максим Бовт.

По данному факту следователями прокуратуры Донецка было открыто уголовное производство по ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий) и по ч.2 ст.127 (истязание по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Ранее "Главред" сообщал, что по данным анонимного опроса, более 60% милиционеров в погоне за цифрами готовы пытать подозреваемых. Еще 40 из сотни считают пытки допустимыми.