На Донбассе в шахте погиб горняк

В пятницу, 6 сентября, в Харцызске Донецкой области на шахте "Иловайская" погиб горняк, и правоохранители проводят расследование его смерти.

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области сообщает УНИАН.

Сообщается, что на производственном предприятии "Шахта Иловайская" ГП "Шахтерскантрацит" в Харцызске произошел обвал породы, в результате чего был смертельно травмирован 47-летний проходчик.

По этому факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей). Следствие проводится органами милиции.

Прокуратура Харцызска осуществляет процессуальное руководство ходом досудебного расследования.

Ранее "Главред" сообщал, что в ночь на 23 августа в шахте "Черкасская" ГП "Луганскуголь" произошло обрушение породы. Под завалом оказались двое рабочих. Один из горняков погиб, а второго удалось спасти.