ДТП в Крыму: микроавтобус врезался в столб, погибли два человека

В четверг, 5 сентября, в Крыму произошло ДТП, жертвами которого стали два человека, еще два пострадали.

Авария случилась на трассе Белогорск - Нижнегорский. Как выяснили спасатели, понадобилась помощь в деблокирования из автомобиля пострадавших и изъятия тел погибших.

Как оказалось, водитель микроавтобуса Volkswagen врезался в бетонную опору. В результате погибли две жительницы Белогорска, пострадали 5-летняя девочка и 41-летний водитель.

С помощью гидравлического инструмента сотрудники ГосЧС извлекли из искореженного автомобиля тела погибших. Пострадавшие водитель и ребенок каретой "скорой помощи" были доставлены и госпитализированы в Белогорской городской больницы. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее "Главред" сообщал, что 3 сентября в Крыму произошло ДТП, жертвами которого стали две женщины. При этом виновник аварии сбежал домой, где его и задержали сотрудники милиции.

Фото: crimea.mns.gov.ua