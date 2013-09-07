В Умани за курение марихуаны задержан паломник-хасид

В Умани милиция задержала паломника-хасида, который подозревается в курении марихуаны.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает УНИАН.

По данным милиции, хасид был задержан возле магазина на одной из улиц города.

После задержания паломника на помощь ему кинулись несколько других хасидов, однако милиция усиленно охраняла задержанного, и столкновений не было.

В настоящее время продолжаются следственные действия, открыто уголовное производство.

Позже задержанного отпустили на свободу.

Напомним, как сообщал "Главред", в Умань съехалось около 26 тысяч паломников из 14 стран мира, которые праздновали иудейский Новый год на могиле Цадика Рахмана – одного из основоположников хасидизма.