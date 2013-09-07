На Прикарпатье пассажирский поезд протаранил машину, есть погибший: опубликованы фото

В Ивано-Франковской области пассажирский поезд столкнулся с автомобилем Skoda-Fabia.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

"Водитель автомобиля, гражданин Турции, пренебрегая правилами дорожного движения, двигаясь на запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде, допустил выезд на железнодорожный путь, в результате чего произошло столкновение с пригородным поездом", - сообщили в милиции.

В результате столкновения погиб пассажир легковой машины – 46-летний местный житель.

"Среди пассажиров поезда никто не пострадал. Задержка движения поездов составила один час восемнадцать минут", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 сентября в Марганце суд вынес приговор владельцу маршрутки, в которой из-за столкновения с поездом на переезде погибли 45 человек.