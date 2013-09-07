В Симферополе был избит сын экс-президента Крыма

В Симферополе вечером 6 сентября был избит сына экс- президента Крыма Юрия Мешкова.

Об этом сообщил сам бывший президент Юрий Мешков, передает "Новый регион".

Экс-глава Крыма охарактеризовал состояние своего сына как тяжелое, однако подробностей о полученных им повреждениях не привел. В случившемся Мешков-старший обвинил сотрудников правоохранительных органов, отметив, что считает инцидент местью за свою политическую деятельность.

По его словам, инцидент произошел, когда его сын Максим гулял с собакой, а причиной конфликта стали оскорбления в адрес бывшего главы республики со стороны милиционеров.

Как заверил Мешков, услышав подобные высказывания в адрес отца, его сын попытался защитить его честь и достоинство. После этого все трое сотрудников милиции, один из которых был в штатском, а остальные – в форме, сбили его с ног и стали избивать.

Мешков-старший не уточнил, как именно его сын попытался отстоять честь отца, но отмечает, что от милиционеров в форме тот даже не пытался отбиться. В настоящее время семья бывшего президента республики обратилась в правоохранительные органы с требованием возбудить по факту нападения уголовное дело.

В милиции заявление Юрия Мешкова пока не прокомментировали.

Напомним, 6 сентября экс-президент Крыма опубликовал письмо на имя председателя Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу, в котором просит Евросоюз не подписывать с Соглашение об ассоциации с Украиной, поскольку, по его мнению, в стране систематически нарушаются права человека.

Именно это свое заявление Мешков назвал причиной нападения на своего сына.