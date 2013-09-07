Виновник ДТП в Сумах, который снес остановку, получил 8 лет тюрьмы

Виновник аварии в Сумах, который протаранил остановку и убил двух человек, получил восемь лет тюрьмы.

Об этом сообщает УНИАН.

Как стало известно, Александр Блинников находился под арестом 2,5 месяца, а расследование было проведено в кратчайшие сроки благодаря его сотрудничеству со следствием.

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Также сообщается, что на содержании осужденного находится больная мать и беременная жена. Кроме того, виновник ДТП оплатил расходы на похороны погибших в аварии пенсионеров.

Отметим, что в ходе следствия выяснилось, что Блинник уже был пять раз осужден за различные преступления, а в последний раз отбывал 12-летний срок заключения, а после выхода на свободу в начале этого года на него дважды составлялись админпротоколы, в том числе за езду в нетрезвом виде.

Напомним, как сообщал "Главред", вечером 21 июня в Сумах иномарка снесла остановку общественного транспорта вместе с магазином, в результате чего два человека погибли и три получили травмы.

На месте аварии сразу собралось несколько сотен человек, среди которых раздавались призывы к самосуду. В это же время водителя иномарки спрятали в патрульной машине, которую окружили несколько десятков работников милиции.