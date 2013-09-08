Украине грозит мощное землетрясение в 8 баллов

В ближайшую неделю – с 8 по 16 сентября – в Украине может произойти мощное землетрясение.

Об этом заявил специалист по геофизике Рою Нику из румынского Географического общества в пятницу, 6 сентября, сообщает thekievtimes.ua.

По словам сейсмолога, сила землетрясения может составить около 8 баллов по шкале Рихтера, произойти оно может ближайшие 7 дней, а эпицентр землетрясения предположительно будет находиться возле Кишинева. Причем пострадать могут жители южных и западных регионов Украины.

Стихийное бедствие может вызвать ураганы и морские штормы. Но для малых акваторий это не будет большой угрозой. Не почувствует землетрясения и Киев.

Как ранее писал Главред, в ночь на 24 июня в 18 км от Кривого Рога произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км. Украинские ученые сравнили землетрясение, которое произошло сегодня в Кривом Роге, со взрывом маленькой ядерной бомбы.

Подземные толчки длились около трех секунд, но за это время в центр МЧС позвонило около 400 человек! Они в панике сообщали о землетрясении и спрашивали как себя вести: куда бежать и что делать. Спасатели проверили весь город и никаких разрушений или повреждений зданий не обнаружили.