В Мариуполе на пляже застрелили мужчину

В субботу, 7-го сентября, вечером в Мариуполе Донецкой области стало известно о насильственной смерти неизвестного мужчины, чье тело было обнаружено на камнях в прибрежной зоне.

Как сообщила "Главреду" пресс-служба Мариупольского горуправления милиции, сигнал о найденном теле поступил в дежурную часть Мариупольского ГУ в 20:20.

На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и установили, что тело лежит около портовского ограждения на территории пляжа (район 3-го причала).

Также было установлено, что на теле имеются следы насильственной смерти: сквозное пулевое ранение височной области. На вид мужчине 40-45 лет, рост 170-175 сантиметров, был одет в черный спортивный костюм и кроссовки темного цвета.

В настоящее время личность умершего не установлена. Просьба ко всем, кто располагает информацией о данном человеке, сообщить в милицию по телефонам: 102 или 098-044-01-02.

Ранее "Главред" сообщал, что 17 августа в Донецке неизвестные бросили во двор бизнесмена Анатолия Трунова самодельную бомбу (видео), начиненную проволокой.

Фото: marguvd.gov.ua