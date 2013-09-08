ДТП в Крыму: россиянин врезался в столб, пострадали 7 человек

В субботу, 7 сентября, в Крым произошло ДТП, в котором пострадали по вине гражданина России семь человек оказались на больничной койке.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба ГосЧС в Крыму.

Авария случилась на шоссе Солнечная Долина – Прибрежное, когда 35-летний водитель легковушки ВАЗ-2106, житель Нижегородской области России выехал на обочину и врезался в столб электросети.

В результате аварии водитель получил закрытую черепно-мозговую травму. Шестеро его пассажиров – жителей Солнечной Долины – тоже получили различные травмы. Все они были госпитализированы в больницу Судака, при этом трое пострадавших были в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее "Главред" сообщал, что 5 сентября в Крыму произошло ДТП, жертвами которого стали два человека, еще два пострадали.