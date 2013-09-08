ДТП под Одессой: легковушка врезалась в фуру - один погиб, двое пострадали

В субботу, 7 сентября, поздним вечером под Одессой произошло ДТП, жертвой которого стал один человек, еще двое попали в реанимацию.

Авария случилась около 23:00, когда на объездной дороге водитель Mitsubishi Galant попытался проскочить перед груженой фурой с прицепом, идущей по главной дороге.

В иномарке находилось трое человек: молодой парень-водитель, девушка на переднем сидении и пожилая женщина позади водителя. В результате аварии женщина погибла на месте.

Жизнь парню и девушке спасли вовремя сработавшие подушки безопасности, однако они в крайне тяжелом состоянии и без сознания были отправлены в областную больницу. В Результате ДТП легковушка превратилась в металлолом. Водитель фуры был трезвым. По словам присутствовавших на месте сотрудников ГАИ - шайба из грузовика показала скорость в 40 км/час.

Фото: info-center.od.ua