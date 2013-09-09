На Сумщине при пожаре погиб ребенок

В воскресенье, 8 сентября, в пгт Писаревка Сумской области произошел пожар, в результате которого погиб ребенок.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба ГосЧС.

Сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную часть Писаревки около 15:20. Вспыхнул жилой дом по ул. Московской, 31. Пожар был ликвидирован в 15:33, один ребенок погиб, еще один ребенок и их отец пострадали и были госпитализированы в хирургическое отделение ЦРБ пгт. Писаревка. Причина и ущерб - устанавливаются.

Ранее "Главред" сообщал, что 12 июля в Закарпатской области произошел пожар, жертвами которого стали три человека, из них двое – дети.