Избиение английских фанов на Крещатике назвали провокацией российских спецслужб

Иван Семесюк уверен, что таким образом хотели испортить имидж Украины
Избиение британских болельщиков центре Киева, во время которого три болельщика английской сборной едва не погибли, могло быть провокацией российских спецслужб.
Об этом художник, скульптор и специалист по хулиганским субкультурам Иван Семесюк написал на своей страничке в "Живом журнале".
"Эта поножовщина на Крещатике с английскими болельщиками, тремя госпитализированными и ни одним не пойманным из тридцати нападавших, весьма похожа на проделки одной соседской спецслужбы. В контексте евро-ассоциации и других российско-украинских и украинско-европейских процессов", - считает художник.
"Суть здесь именно в ножах. Это не хулы. Это какие-то наемники на порчу и без того плохого имиджа нашей страны в Европе и мире. Стулья и бокалы - это нормальная практика. Ножи - нет. Или я отстал от жизни. Не знаю ни одного хула, который ходит с ножом", - написал Семесюк.
Ранее "Главред" сообщал, что один из болельщиков получил удар ножом в туловище, второму разбили голову стеклянной бутылкой. Третий получил многочисленные травмы от ударов по всему телу.
Сейчас трое болельщиков находятся в киевских больницах. Столичной милиции украинцев в капюшонах задержать не удалось. Уголовное дело также не открыто, так как англичане не стали подавать заявление.
Также напомним, что 1 августа в Одессе подрались фанаты "Черноморца" и сербской "Црвены Звезды", пострадали 20 человек.
Фото: tsn.ua