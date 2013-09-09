ДТП в Харькове: Lexus протаранил "Ладу", двое погибших

На Салтовском шоссе в Харькове в полночь 8 сентября произошло ДТП, в котором погибли два человека, еще три – получили телесные повреждения.

По информации управлении ГАИ в Харьковской области, автомобиль Toyota Lexus GS-300 ехал со стороны пр-та 50-летия СССР в направлении ул. Халтурина. 23-летний водитель иномарки не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora с прицепом под управлением 28-летнего водителя.

В результате происшествия два пассажира автомобиля ВАЗ погибли, обоих водителей и пассажира иномарки с телесными повреждениями увезла "скорая".

Как ранее писал Главред, поздним вечером 7 сентября под Одессой произошло ДТП, жертвой которого стал один человек, еще двое попали в реанимацию.

Авария случилась около 23:00, когда на объездной дороге водитель Mitsubishi Galant попытался проскочить перед груженой фурой с прицепом, идущей по главной дороге.

В иномарке находилось трое: молодой парень-водитель, девушка на переднем сидении и пожилая женщина позади водителя, которая погибла при аварии.

Фото: gai.kharkov.ua