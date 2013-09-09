Стали известны подробности гибели мужчины на пляже в Мариуполе

По данным следствия о гибели мужчины, найденного вечером 7-го сентября на пляже в Мариуполе с признаками насильственной смерти, он покончил с собой.

Местные правоохранители установили личность застреленного мужчины, и связаться с его родственниками. Также милиционеры опросили свидетелей происшествия, сообщает пресс-служба ведомства.

"По словам очевидцев, мужчина долго смотрел вдаль на море, потом достал пистолет и выстрелил себе в висок", – сообщили правоохранители.

По данным пресс-службы, учитывая полученную информацию, следователи собираются изменить правовую оценку инцидента, поскольку в случившемся не усматривается состав уголовного правонарушения, а речь идет о самоубийстве.

Как ранее писал Главред, вечером 7 сентября в прибережной зоне Мариуполя сотрудники охраны порта обнаружили тело неизвестного мужчины. Покойник лежал на камнях около портового ограждения на территории пляжа (район 3-го причала).

По данному факту было открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по статье 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.