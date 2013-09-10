Задержан подозреваемый в убийстве 14-летней школьницы из Алчевска

В понедельник, 9 сентября, на Луганщине милиция задержала подозреваемого в убийстве ученицы 9 класса, тело которой было обнаружено 3 сентября на территории недостроенного дома в Алчевске.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД в Луганской области сообщает УНИАН.

В ходе досудебного следствия было установлено, что смерть девочки наступила вследствие открытого перелома костей черепа, повреждения лицевого скелета, кровоизлияния под оболочку головного мозга и мягких тканей шеи.

В результате проведенных экспертиз факт изнасилования не подтвердился.

Сотрудники милиции совместно с прокуратурой в совершении данного преступления задержали учащегося одного из учебных заведений Алчевска 1998 года рождения.

Установлено, что он 2 сентября около 12.20 по вышеуказанному адресу во время внезапно возникшей ссоры начал душить девочку, а когда она потеряла сознание и упала, бросил ей на голову не менее двух раз фрагмент бетонного камня.

Против него начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), и избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Ранее "Главред" сообщал, что в Алчевске была обнаружена 14-летняя школьница, которую изнасиловали и убили. Ее тело со следами ударов, удушения и синяками на лице нашел в подвале ее 56-летний отец.