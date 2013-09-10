На Львовщине изнасилованная "мажорами" девушка выбросилась с 5-го этажа

В Дрогобыче Львовской области около месяца назад трое парней изнасиловали 17-летнюю Иванну, студентку Дрогобычского колледжа нефти и газа, после чего девушка выбросилась из окна пятого этажа, сообщает "Сегодня".

Как оказалось, девушка хорошо знала ребят, которые были друзьями ее сводного брата. После надругательства, страдая от боли шока, Иванна решила покончить жизнь самоубийством. По словам врачей, от смерти сироту спасли высшие силы и своевременный приезд "скорой".

"В полете девушку что-то развернуло и не позволило удариться головой об асфальт", – рассказывают местные жители.

В результате падения с 12-метровой высоты у Иванны переломы позвоночника, костей таза, отбиты почки и еще множество разных травм. Ей проведут одну из необходимых операций во Львовской больнице скорой помощи. На лечение необходимо около 50-ти тысяч гривен, хотя никто из врачей не дает гарантии, что она сможет ходить.

Как рассказал депутат Дрогобичского горсовета Богдан Пристай, подробности дела очень долго замалчивались по непонятным причинам: "До сих пор неизвестно, где находятся насильники". По всей вероятности, они все еще на свободе.

Кроме того, по словам Пристая, кто-то из них высказывался перед местными, что будут платить милиции и адвокатам, но на операцию Иванне не дадут. "Похоже, это дети богатых родителей и, ссылаясь на то, что их жертва – круглая сирота, они надеются замять это дело", – отметил Пристай.

Ранее "Главред" сообщал, что в Хмельницком произошло резонансное ДТП с участием 19-летнего "мажора". Сын депутата облсовета Дмитрий Червонюк сбил насмерть молодого парня.

фото: yuga.ru