Делом о "мажорском изнасиловании" на Львовщине занялась прокуратура

В понедельник, 9 сентября, Львовская облпрокуратура начала проверку по факту доведения до самоубийства 17-летней Иванны Танчук, которая выпрыгнула из окна 5-го этажа, спасаясь от насильников.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Как отмечается в сообщении, правоохранительные органы проверяют возможный факт изнасилования и доведения, в связи с этим, до самоубийства 17-летней жительницы Дрогобыча.

12 августа Дрогобычский горотдел МВД зарегистрировал уголовное производство по факту получения телесных повреждений несовершеннолетней по ч. 1 ст. 125 УК Украины. Основанием для этого было сообщение лечебного учреждения о доставке в приемный покой девушки с телесными повреждениями, которые она получила, выпрыгнув из окна 5-го этажа.

На допросе девушка рассказала, что "в связи с плохим настроением в жизни решила покончить жизнь самоубийством". Но из-за того, что девушка во время лечения не давала никаких показаний о ее изнасиловании и доведении до самоубийства, следователи милиции эту версию не проверяли.

В то же время, 5 сентября с.г. во время допроса в качестве потерпевшей несовершеннолетняя заявила о ее изнасиловании тремя лицами.

Указанные сведения зарегистрированы в ЕРДР расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 152 УК Украины (изнасилование), а квалификация предыдущего уголовного правонарушения с ч.1 ст.125 УКУ (преднамеренное легкое телесное повреждение) изменена на ч.3 ст.120 УКУ (доведение до самоубийства несовершеннолетней).

В настоящее время в уголовном производстве проводится комплекс следственных действий с целью объективной проверки обстоятельств, изложенных потерпевшей девушкой.

Процессуальное руководство в указанном производстве осуществляется Дрогобычской межрайонной прокуратурой Львовской области.

Ранее "Главред" сообщал, что для операции девушки нужны 50 тыс. грн. При этом мажоры-насильники заявили, что будут платить милиции и адвокатам, но на операцию Иванне денег не дадут.

Фото: baku.ws