Опубликованы фото ДТП в Запорожье, где погибли три человека

В Сети появились фото с места ДТП в Запорожье, где погибли три человека, а еще двое оказались на больничной койке.

Напомним, авария произошла в ночь на вторник, 10 сентября на ул. Истомина.

По предварительным данным, водитель легковушки ЗАЗ-110206 на закруглении дороги выехал за пределы проезжей части и врезался в опору внешнего освещения.

Вследствие ДТП водитель и два пассажира ЗАЗа от полученных травм погибли на месте происшествия. А дети одного и пяти лет получили различные телесные повреждения с которыми были госпитализированы в областную детскую клиническую больницу Запорожья. Расследование продолжается.

Ранее "Главред" сообщал, в Харькове 8 сентября произошло ДТП, в котором погибли два человека, еще три – получили телесные повреждения.

Фото: sai.gov.ua