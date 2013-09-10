Сбушник, подозреваемый в резонансном ДТП в Феодосии, остался на свободе

Ленинский райсуд Севастополя отклонил ходатайство военной прокуратуры об избрании меры пресечения для сбушника Михаила Анисимова, подозреваемого в деле о резонансном ДТП с участием "скорой".

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Крымского региона Ольгу Коробко сообщает investigator.org.ua.

"Прокуратура подавала ходатайство об избрании меры пресечения для подозреваемого Михаила Анисимова в виде домашнего ареста. Однако суд его не удовлетворил. В настоящее время мы готовим апелляцию", — сказала Коробко.

Как сообщалось ранее, в ходе досудебного расследования уголовного производства по факту ДТП, в результате которого погибли два человека, 5 сентября водителю автомобиля Volkswagen Passat сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее пострадавшим телесные повреждения средней тяжести и гибель нескольких лиц).

Напомним, 9 марта, около 15 часов, в Феодосии на перекрестке ул. Симферопольское шоссе и ул. Чкалова произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и Volkswagen Passat. Погибли два медика – на месте происшествия скончалась 26-летняя фельдшер, врач "скорой" умер в больнице.

За рулем Volkswagen был сотрудник СБУ Михаил Анисимов. В СБУ пообещали, что "виновные понесут наказание", однако адвокат водителя скорой помощи выразил сомнение в объективности следствия.

Фото: kafanews.com