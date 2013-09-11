В России произошло крупное ДТП: четверо погибших, 11 раненых

В Ленинградской области России произошло крупное ДТП: столкнулись две иномарки и маршрутный автобус.

Об этом со ссылкой на дорожную полицию сообщает РИА Новости.

В результате столкновения погибли четыре человека, еще 11 получили ранения. ДТП произошло недалеко от поселка Тосно, под Санкт-Петербургом.

По данным ГИБДД, инцидент произошел около 07.10 – в столкновении участвовали Chevrolet и Ford, которые двигались в сторону Петербурга, а также маршрутный автобус ПАЗ, ехавший в направлении Тосно.

"В результате ДТП автобус ПАЗ опрокинулся в кювет. Восемь его пассажиров пострадали, в том числе водитель. В автомобиле Ford — двое пострадавших тяжелой степени. В автомобиле Chevrolet четыре человека погибли, и один — в тяжелом состоянии", — заявили в полиции.

Напомним, в ночь на 7 сентября в Псковской области произошло лобовое столкновение двух автобусов, в результате которого погибли девять человек, и около 20 получили ранения.