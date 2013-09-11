На Харьковщине убит местный бизнесмен

В Харьковской области был убит местный бизнесмен: его труп со следами насильственной смерти нашли в гараже.

Об этом сообщил прокурор района Дмитрий Маркевич, передает "Корреспондент".

С заявлением о пропаже мужа в милицию ранее обратилась его жена, поскольку ее супруг не пришел ночевать. Позже оперативники разыскали его в гараже возле дома, на его теле – многочисленные колото-резаные раны.

По данному факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".

Напомним, как сообщал "Главред", 29 августа у дверей своей квартиры во Львове был убит владелец крупной IT-компании Роман Микита. Единственным свидетелем убийства оказалась его двухлетняя дочь.