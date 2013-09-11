На Тернопольщине погиб дельтапланерист, опубликовано фото

В среду, 11 сентября, утром в Зборовском районе Тернопольской области разбился сверхлегкий летательный аппарат, в результате чего пилот погиб на месте.

Аварийно падение произошло в 8:30 недалеко от с. Воробиевка. При падении самодельный мотодельтаплан зацепил и повредил линию электропередач, что привело к отключениям 10 населенных пунктов района.

Погибший был очень опытным пилотом и уже не первый год занимался оказанием услуг на дельтаплане. По словам очевидца, в их семье было три брата и все погибли одинаковой смертью. Так в прошлом году брат погибшего упал с дельтапланом возле села Кучка Черновицкой области. Еще раньше погиб еще один, сообщает "Погляд".

Ранее "Главред" сообщал, что 10 июля в Черновицкой области потерпело крушение одномоторное самодельное летающее устройство, в результате чего погибли 2 человека

Также напомним, что в мае 2013-го произошло крушение самодельного дельтаплана под Одессой, в котором погиб конструктор летательного аппарата. При этом сын снял на видео его гибель.

Фото: ternopil.mns.gov.ua