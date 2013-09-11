В Одессе обнаружили микроавтобус с мертвыми людьми

В среду, 11 сентября, в Одессе в припаркованном автомобиле были обнаружены два мертвых тела.

Об этом со ссылкой в ГУ МВД в Одесской области сообщает УНИАН.

Мертвые мужчины были в микроавтобусе Ford Transit, стоявшем на перекрестке улиц Люстдорфская дорога и Бреуса. В милицию об этом сообщил охранник магазина, возле которого был припаркован микроавтобус.

Согласно сообщению, личности мужчин установлены – при них имелись документы. Один из них – частный предприниматель, второй – владелец машины, обслуживающий по найму Одесскую киностудию. По словам источника, в салоне машина обнаружены использованные шприцы и ампулы.

"Двое мужчин в грузовом автомобиле расположились в заднем отсеке за водительским и пассажирским сидениями. Там был установлен столик, стоял ноутбук, вероятно, киносъемочной группы, были какие-то вещи. Один из погибших - водитель автомобиля и сотрудник киностудии. Второе лицо - частный предприниматель, возможно, знакомый водителя. На столике обнаружен пакет, в котором был набор шприцов для инъекций и ампулы с неустановленным пока содержимым. Одна из ампул содержит следы разогревания, следовательно, ее, скорее всего, держали над огнем. Экспертиза установит окончательные причины гибели граждан, однако можно предположить, что они могли погибнуть от передозировки каким-либо препаратом", - сообщил спикер органов внутренних дел.

Ранее "Главред" сообщал, что 30 июня в Енакиево Донецкой области на обочине дороги местные жители обнаружили сгоревший 200-й Mercedes с трупом в багажнике.

Фото: reporter.com.ua