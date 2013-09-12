В шахте на Луганщине продолжается пожар, судьба горняка неизвестна

В Артемовске Луганской области продолжается пожар на шахте "Артема" ГП "Луганскуголь", при этом судьба одного горняка неизвестна.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба ГосЧС.

Напомним, задымление началось в среду, 11 сентября, когда в 8:20 в шахте на горизонте 600 м возник пожар.

В результате пожара пострадал один горняк, который был госпитализирован в Луганскую областную больницу. В 14.00 208 горняков самостоятельно поднялись на поверхность.

По состоянию на 7.00 12 сентября судьба одного горняка остается неизвестной, ликвидация пожара продолжается. Работа шахты временно приостановлена.

На месте происшествия работают 6 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

Напомним, в августе в с. Удачное Красноармейского района Доднецкой области на шахте ОАО "Покровская", на горизонте 815 м обрушилась порода, в результате чего погибли 2 горняка.

фото: "Сегодня"