ДТП в Сумах: в маршрутке погибли 2 человека, еще 14 ранены

В четверг, 12 сентября, утром в Сумах произошло ДТП, жертвам которого стали два человека, а еще 14 получили ранения.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба УМВД в Сумской области.

Авария случилась около 7:00 утра на перекрестке улиц Ильинская и Чорновила, когда столкнулись автомобиль Geely и маршрутное такси.

Как выяснилось, водитель "китайца" вез отца в Сумскую областную больницу на обследование. В результате столкновения погибли две женщины - пассажирки маршрутки, 14 других пассажиров на карете "скорой" доставлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Пассажир "Geely" доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа во главе с руководством УМВД области. По предварительной проверкой установлено, что ДТП произошло по вине водителя автомобиля Geely.

По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами".

Ранее "Главред" сообщал о резонансном ДТП в Сумах. 21 июня "Ауди" на большой скорости вылетел на встречную полосу и врезался в остановку общественного транспорта. В результате аварии два человека погибли и три пострадали. Установлено, что водитель авто, ранее неоднократно судимый, находился в нетрезвом состоянии.

Больше фото ДТП смотрите здесь.

Фото: dancor.sumy.ua