Опубликованы фото ДТП в Сумах, где погибли два человека и ранены 15

В Сети появились фото ДТП в Сумах, где погибли два человека, а еще 15 получили ранения.

Напомним, авария случилась около 7:00 утра на перекрестке улиц Ильинская и Чорновила, когда столкнулись автомобиль Geely и маршрутное такси.

Как выяснилось, водитель "китайца" вез отца в Сумскую областную больницу на обследование. В результате столкновения погибли две женщины - пассажирки маршрутки, 14 других пассажиров на карете "скорой" доставлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Пассажир Geely тоже был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным, авария произошло по вине водителя автомобиля Geely.

По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами".

Ранее "Главред" сообщал о резонансном ДТП в Сумах. 21 июня "Ауди" на большой скорости вылетел на встречную полосу и врезался в остановку общественного транспорта. В результате аварии два человека погибли и три пострадали. Установлено, что водитель авто, ранее неоднократно судимый, находился в нетрезвом состоянии.

Фото: dancor.sumy.ua